ГРАФИК | За сутки выявлено 470 новых больных коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии выявлено 470 новых больных коронавирусом.
Всего было проведено 4720 тестов, следовательно количество положительных результатов — почти 10%.
Коэффициент заболеваемости за последние две недели составляет 366,37 на 100 000 жителей.
Больше всего новых случаев заражения выявили в Харьюмаа, где коронавирус диагностировали у 225 человек, среди них 159 — это жители Таллинна, пишет RusERR.
В Ида-Вирумаа зарегистрировали 130, в Тартумаа — 46 новых случаев заражения Covid-19.
Новость будет дополнена как только поступит новая информация.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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