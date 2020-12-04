ГРАФИК | За сутки выявлено 470 новых больных коронавирусом, умерли двое зараженных(105)
За последние сутки в Эстонии проанализировали 4 720 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 470, или 10% от общего количества тестов.
За последние сутки в Эстонии проанализировали 4 720 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 470, или 10% от общего количества тестов.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 225 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 159 в Таллинне.
В Ида-Вирумаа прибавилось 130 и в Тартумаа 46 новых положительных результатов теста на коронавирус. В Ляэне-Вирумаа прибавилось 16 новых зараженных, в Вильяндимаа — девять. В Йыгевамаа, Пярнумаа и Рапламаа прибавилось по шесть новых зараженных. В Валгамаа и Пылвамаа прибавилось по четыре новых зараженных. В Ляэнемаа прибавилось три, и в уезде Хийумаа, Сааремаа и Ярвамаа прибавилось по два новых зараженных. В Вырумаа прибавился один новый зараженный. У восьми получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 366,37 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 6,9%.
По состоянию на утро 4 декабря в больницах находится 222 пациента с COVID-19, отображается 223 активных истории болезни, поскольку между двумя больницам не зарегистрирован перевод в другую больницу, а в другой больнице зарегистрирована новая история болезни. На управляемом дыхании 11 пациентов, двух человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение, одного человека признали ложноположительным. Домой выписали 22 человек и двух человек перевели в другую больницу. Новых историй болезни COVID-19 открыли 34.
За сутки умерло двое зараженных коронавирусом: 63-летний мужчина и 93-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 125 зараженных коронавирусом.
На сегодня в больницах завершено 853 истории болезни COVID-19 с 834 пациентами. В качестве пояснения: На одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.
По состоянию на 4 декабря выздоровело 8 309 человек. Из них история болезни 6 354 человек (76,5%) завершена, у 1 955 человек (23,5%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено более 499 500 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 13 939 (2,8% от общего количества тестов).
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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