ГРАФИК | За сутки выявлено 470 новых больных коронавирусом, умерли двое зараженных

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 225 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 159 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 130 и в Тартумаа 46 новых положительных результатов теста на коронавирус. В Ляэне-Вирумаа прибавилось 16 новых зараженных, в Вильяндимаа — девять. В Йыгевамаа, Пярнумаа и Рапламаа прибавилось по шесть новых зараженных. В Валгамаа и Пылвамаа прибавилось по четыре новых зараженных. В Ляэнемаа прибавилось три, и в уезде Хийумаа, Сааремаа и Ярвамаа прибавилось по два новых зараженных. В Вырумаа прибавился один новый зараженный. У восьми получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 366,37 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 6,9%.

По состоянию на утро 4 декабря в больницах находится 222 пациента с COVID-19, отображается 223 активных истории болезни, поскольку между двумя больницам не зарегистрирован перевод в другую больницу, а в другой больнице зарегистрирована новая история болезни. На управляемом дыхании 11 пациентов, двух человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение, одного человека признали ложноположительным. Домой выписали 22 человек и двух человек перевели в другую больницу. Новых историй болезни COVID-19 открыли 34.

За сутки умерло двое зараженных коронавирусом: 63-летний мужчина и 93-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 125 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 853 истории болезни COVID-19 с 834 пациентами. В качестве пояснения: На одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 4 декабря выздоровело 8 309 человек. Из них история болезни 6 354 человек (76,5%) завершена, у 1 955 человек (23,5%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.