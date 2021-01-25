ГРАФИК | За сутки выявлено 259 случаев заражения COVID-19, скончались 7 человек(9)
За последние сутки в Эстонии проанализировали 3099 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 259, или 8,4% от общего количества тестов.
За последние сутки в Эстонии проанализировали 3099 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 259, или 8,4% от общего количества тестов.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 122 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 98 выявлено в Таллинне.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 540.
По состоянию на утро 24 января в больницах находится 417 пациентов с COVID-19.
По данным Департамента здоровья, за сутки зарегистрировали смерть семи инфицированных коронавирусом человек. Всего в Эстонии от последствий коронавирусной инфекции умерли 383 человека.
Новость будет дополнена.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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