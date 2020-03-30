30.03.2020, 10:06

ГРАФИК | За сутки в Эстонии выявлено еще 36 зараженных коронавирусом, почти половина из них на Сааремаа. В больнице 56 человек

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ГРАФИК | За сутки в Эстонии выявлено еще 36 зараженных коронавирусом, почти половина из них на Сааремаа. В больнице 56 человек
imago images/MiS

В промежутке 29-30 марта по всей Эстонии поступило в общей сложности 856 результатов тестов для выявления коронавируса, из которых 4%, или 36 анализов, оказались положительными.

По данным регистра народонаселения, за сутки больше всего новых случаев коронавируса прибавилось на Сааремаа (17), в Харьюмаа (8), Ида-Вирумаа (5), Ярвамаа (2) и Рапламаа (2). В Тартумаа и Валгамаа прибавилось по одному случаю.

Всего в Эстонии проведено 11 252 теста, из них 715, или 6%, были положительными. Больше всего зараженных, по результатам анализов, в возрастной группе 60 лет и старше (23%) и в возрастных группах 40-49 лет (10,5%) и 50-59 лет (10,5%).

По состоянию на вчерашний вечер из-за нового коронавируса нуждаются в стационарном лечении 56 пациентов, 10 находящихся в интенсивной терапии человек в критическом состоянии. От заболевания выздоровели 20 человек и умерли 3.

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