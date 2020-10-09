ГРАФИК: За сутки в Эстонии выявлено 49 случаев заражения коронавирусом, умер один человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Ида-Вирумаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 23 человек. В Харьюмаа прибавилось 11, в Тартумаа — два, в Вильяндимаа — два, и на Хийумаа, в Йыгевамаа и Вырумаа — по одному новому случаю. У восьми получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 52,07.

По состоянию на утро 9 октября в больницах находится 35 пациентов с COVID-19, на управляемом дыхании один пациент. Домой выписали девять человек.

В Ида-Вируской центральной больнице умер 85-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 68 заразившихся коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 488 случаев заболевания COVID-19 с 475 пациентами. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице случай завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 9 октября выздоровели 2 906 человек. Их них случай заболевания 2 208 человек (76,0%) завершен, у 698 человек (24,0%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено около 230 000 первичных тестов, из них 3 809, или 1,65%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

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