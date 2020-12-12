12.12.2020, 08:32

ГРАФИК | За сутки в Эстонии прибавилось 357 больных COVID-19

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EST
Jõhvi linn
JõhviFoto: Priit Simson

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3487 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 357, то есть 10,2% от общего количества тестов.

Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней составляет 428,45 на 100 000 жителей.

Более подробную информацию Департамент здоровья обнародует позже.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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