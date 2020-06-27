ГРАФИК | За сутки в Эстонии не выявлено новых больных коронавирусом
За последние сутки в Эстонии проанализировали 450 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, положительных тестов не было.
За последние сутки в Эстонии проанализировали 450 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, положительных тестов не было.
По состоянию на утро 27 июня, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждались 4 пациента, на искусственной вентиляции легких находится 1 пациент. В течение суток не было новых летальных исходов. В общей сложности коронавирус в Эстонии унес жизни 69 человек.
На сегодняшний день в больницах закончено 388 историй болезни COVID-19 в отношении 375 человек.
По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 812 человек. Из них истории болезни 1377 человек закончены (76,0%), у 435 человека (24,0%) с момента позитивного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.
Департамент здоровья напоминает, что для предотвращения распространения заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди находились в течение 15 минут друг от друга на расстоянии ближе чем 2 метра.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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