ГРАФИК | За сутки в Эстонии не выявлено новых больных коронавирусом
За последние сутки в Эстонии проанализировали 440 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, положительных тестов не было.
За последние сутки в Эстонии проанализировали 440 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, положительных тестов не было.
По состоянию на утро 21 июня в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 8 человек, на управляемом дыхании находится 1 пациент. Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 69 человек.
На сегодняшний день выздоровели 1764 человека. Их них случай заболевания 1353 человек (76,7%) завершен, у 411 человек (23,3%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
Всего в Эстонии проведено более 102 000 первичных тестов, из них 1981 или 1,9%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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