ГРАФИК | За сутки в Эстонии коронавирус выявили у 618 человек. Умерло четверо пациентов

Всего было проанализировано 4758 тестов на коронавирус, из которых первичных положительных оказалось 618, то есть 13% от общего количества.

По данным регистра народонаселения, больше всего положительных результатов пришло в Харьюмаа (328 случаев, из которых 280 — в Таллинне). В Ида-Вирумаа добавился 81 положительный результат, в Пярнумаа 55, Тартумаа 39, в Вырумаа 20, Валгамаа 15, Вильяндимаа, Ляэне-Вирумаа и Рапламаа по 14, в Хийумаа 7, в Йыгевамаа и Ярвамаа по 5, в Сааремаа и Пылвамаа по 4 и Ляэнемаа 3. В 10 случаях данные о месте жительства остуствуют.

Показатель заболеваемости за последние 14 дней таким образом составляет 594,89 на 100 000 жителей, средний показатель положительных результатов — 11,9%.

В стационарном лечении нуждается 385 человек. За сутки умерло четыре пациента с коронавирусом: 81-летний мужчина, 79-летний мужчина, 61-летний мужчина и 38-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 320 человек к коронавирусом.

К настоящему моменту в стране вакцинировано 17 959 человек.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!