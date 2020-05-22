ГРАФИК: За сутки в Эстонии коронавирус был диагностирован у семи человек

За последние сутки в Эстонии был проанализирован 881 тест на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 0,8 %, т.е. 7 тестов показали позитивный результат.

По данным Регистра народонаселения 6 позитивных результатов теста добавилось в Харьюмаа (из них 5 в Таллинне) и 1 в Пярнумаа.

По состоянию на утро 22 мая, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 37 пациентов, из которых 2 человека находятся на искусственной вентиляции легких. Из больниц на сегодняшний день выписано 314 человек, закончено 325 историй болезни.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 508 человек. Из них истории болезни 974 закончены (64,6%), у 534 человек (35,4%) с момента позитивного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.

За последние сутки новых летальных исходов не было. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 64 человек.

В Эстонии в общей сложности сделано более 74 тысяч первичных тестов, из них 1 807, т.е. 2,4 процента были позитивными на вирус SARS-CoV-2. Подробную статистику по тестированию на коронавирус можно посмотреть на сайте www.koroonakaart.ee/ru.

Департамент здоровья напоминает, что независимо от того, что чрезвычайное положение закончено, для предотвращения распространения заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди находились в течение 15 минут друг от друга на расстоянии ближе чем 2 метра.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.