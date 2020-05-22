ГРАФИК: За сутки в Эстонии коронавирус был диагностирован у семи человек(2)
Как сообщил Департамент здоровья Эстонии, за последние сутки в стране было выявлено семь новых носителей COVID-19, пять из которых — в Таллинне.
Как сообщил Департамент здоровья Эстонии, за последние сутки в стране было выявлено семь новых носителей COVID-19, пять из которых — в Таллинне.
Был проанализирован 881 тест на вирус COVID-19, из которых 0,8%, т.е. 7 тестов показали позитивный результат. На сегодняшний день в Эстонии было проведено более 74 000 тестов, из которых 1 807, т.е. 2,4 процента показали позитивный результат.
По состоянию на утро 22 апреля в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждается 37 пациентов, из которых 2 человека находятся на искусственной вентиляции легких.
По данным регистра народонаселения больше всего позитивных тестов поступило из Харьюмаа (6, из них 5 из Таллинна). Один положительный результате пришел из Пярнумаа.
Летальных исходов от COVID-19 за последние сутки в Эстонии не было. На данный момент в Эстонии по причине коронавируса скончались 64 человека.
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