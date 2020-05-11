11.05.2020, 11:05

ГРАФИК: За сутки в Эстонии два теста на коронавирус оказались положительными. Скончалась пожилая женщина

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EST
Eriolukord Tallinnas 1.04.2020
Eriolukord TallinnasFoto: Andres Putting

За последние сутки в Эстонии было проведено 595 первичных тестов на вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. Из них 2, то есть 0,2% оказались положительными. К сожалению, от коронавируса скончалась 77-летняя женщина.

Всего в стационарном лечении нуждаются 48 человек, из которых пять находятся на управляемом дыхании.

По данным регистра народонаселения оба положительных результата были зафиксированы в Харьюмаа (из них один в Таллинне).

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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