08.10.2020, 10:56

ГРАФИК | За сутки в Эстонии добавилось 45 новых случаев заражения коронавирусом

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ГРАФИК | За сутки в Эстонии добавилось 45 новых случаев заражения коронавирусом
Foto: Argo Ingver

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1509 тестов на коронавирус, из которых 45 оказались положительными. В больничном лечении нуждается 45 человек. На управляемом дыхании находятся два пациента.

Исходя из данных регистра народонаселения, больше всего положительных результатов пришло в Ида-Вирумаа (22). В Харьюма добавилось 17 новых случаев, в Ляэнемаа и Ляэне-Вирумаа по одному. В четырех случаях данные в регистре отсутствовали. Как правило, в таких случае речь идет об иностранцах.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 51,54 случая на 100 000 жителей.

Из добавившихся в Ида-Вирумаа случаев восемь связано с Йыхвиским центром по уходу (шесть клиентов и два работника). В пяти случаях заражение произошло в школе, в четырех — внутри семьи, в двух — на работе, в еще двух случаях вирус привезли из России, в одном — с Кипра.

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Всего в регионе девять активных очагов. Два очага на рабочих местах в Силламяэ — 14 и девять человек. Два очага в школах Кохтла-Ярве — 12 и семь человек. Второй ида-вируский очаг среди знакомых (включая членов семьи) насчитывает восемь больных. Два очага зарегистрированы в Йыхви: школа (семь) и центр по уходу (16). Очаг в школе Силламяэ охватывает 15 человек и очаг, связанный с увеселительным заведением, насчитывает девять больных из Кохтла-Ярве и Силламяэ.

Под наблюдением Восточного регионального отделения находится около 1 100 человек (201 больной).

В Харьюмаа из новых случаев 16 зарегистрированы в Таллинне. В двух случаях заражение произошло на работе, в одном — в семейном кругу и еще одном — в школе. В одном случае вирус был привезен и России и в еще одном из Беларуси. Обстоятельства заражения в остальных случаях выясняются.

Всего в зоне ответственности Северного регионального отделения Департамента здоровья выделяются пять очагов: очаг в больнице, где помимо 25 сотрудников заболели 15 пациентов и два работника кафе; очаг в таллиннской школе: больны 30 учеников и 10 учителей. В первом очаге на рабочем месте — 36 заболевших, во втором — восемь. В семейном очаге — пять заболевших.

Под наблюдением сотрудников Северного регионального отделения находятся 2200 человек (в том числе 375 больных).
Случай в Ляэнемаа связан с заражением внутри семьи. Под наблюдением западного регионального отделения около 140 человек, из которых 31 болен. Всего здесь два очага: очаг, связанный с мероприятием (шесть человек), и семейных очаг (шесть человек).

По состоянию на утро 8 октября, в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 45 человек, на управляемом дыхании два пациента.

За сутки новых смертей зарегистрировано не было, всего в Эстонии коронавирус унес жизни 67 человек.

По состоянию на 8 октября выздоровели 2 824 человек. Их них случай заболевания 2 134 человек (75,6%) завершен, у 690 человек (24,4%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
Всего в Эстонии были сделаны 228 000 первичных тестов, из них 3760 (1,65%) были положительными. Более подробную статистику по тестам можно найти здесь.

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