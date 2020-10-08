ГРАФИК | За сутки в Эстонии добавилось 45 новых случаев заражения коронавирусом

Исходя из данных регистра народонаселения, больше всего положительных результатов пришло в Ида-Вирумаа (22). В Харьюма добавилось 17 новых случаев, в Ляэнемаа и Ляэне-Вирумаа по одному. В четырех случаях данные в регистре отсутствовали. Как правило, в таких случае речь идет об иностранцах.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 51,54 случая на 100 000 жителей.

Из добавившихся в Ида-Вирумаа случаев восемь связано с Йыхвиским центром по уходу (шесть клиентов и два работника). В пяти случаях заражение произошло в школе, в четырех — внутри семьи, в двух — на работе, в еще двух случаях вирус привезли из России, в одном — с Кипра.

Всего в регионе девять активных очагов. Два очага на рабочих местах в Силламяэ — 14 и девять человек. Два очага в школах Кохтла-Ярве — 12 и семь человек. Второй ида-вируский очаг среди знакомых (включая членов семьи) насчитывает восемь больных. Два очага зарегистрированы в Йыхви: школа (семь) и центр по уходу (16). Очаг в школе Силламяэ охватывает 15 человек и очаг, связанный с увеселительным заведением, насчитывает девять больных из Кохтла-Ярве и Силламяэ.

Под наблюдением Восточного регионального отделения находится около 1 100 человек (201 больной).

В Харьюмаа из новых случаев 16 зарегистрированы в Таллинне. В двух случаях заражение произошло на работе, в одном — в семейном кругу и еще одном — в школе. В одном случае вирус был привезен и России и в еще одном из Беларуси. Обстоятельства заражения в остальных случаях выясняются.

Всего в зоне ответственности Северного регионального отделения Департамента здоровья выделяются пять очагов: очаг в больнице, где помимо 25 сотрудников заболели 15 пациентов и два работника кафе; очаг в таллиннской школе: больны 30 учеников и 10 учителей. В первом очаге на рабочем месте — 36 заболевших, во втором — восемь. В семейном очаге — пять заболевших.

Под наблюдением сотрудников Северного регионального отделения находятся 2200 человек (в том числе 375 больных).

Случай в Ляэнемаа связан с заражением внутри семьи. Под наблюдением западного регионального отделения около 140 человек, из которых 31 болен. Всего здесь два очага: очаг, связанный с мероприятием (шесть человек), и семейных очаг (шесть человек).