ГРАФИК | За сутки в Эстонии добавилось 45 новых случаев заражения коронавирусом

Исходя из данных регистра народонаселения, больше всего положительных результатов пришло в Ида-Вирумаа (22). В Харьюма добавилось 17 новых случаев, в Ляэнемаа и Ляэне-Вирумаа по одному. В четырех случаях данные в регистре отсутствовали. Как правило, в таких случае речь идет об иностранцах.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 51,54 случая на 100 000 жителей.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!