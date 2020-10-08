ГРАФИК | За сутки в Эстонии добавилось 45 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1509 тестов на коронавирус, из которых 45 оказались положительными. В больничном лечении нуждается 45 человек. На управляемом дыхании находятся два пациента.
Исходя из данных регистра народонаселения, больше всего положительных результатов пришло в Ида-Вирумаа (22). В Харьюма добавилось 17 новых случаев, в Ляэнемаа и Ляэне-Вирумаа по одному. В четырех случаях данные в регистре отсутствовали. Как правило, в таких случае речь идет об иностранцах.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 51,54 случая на 100 000 жителей.
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Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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