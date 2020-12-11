11.12.2020, 09:14

ГРАФИК | За сутки прибавилось 358 новых случаев заражения коронавирусом

 (24)
EST 4
Koroonabrigaad
Koroonabrigaad Foto: Andres Putting

За последние сутки было сделано 3537 тестов на коронавирус, из которых 358 или 10,1% дали положительный результат.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Харьюмаа (169) и в Ида-Вирумаа (135).

Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней таким образом составляет 424,24 на 100 000 жителей.

Более подробная информация будет обнародована позже.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: