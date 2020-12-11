ГРАФИК | За сутки прибавилось 358 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки было сделано 3537 тестов на коронавирус, из которых 358 или 10,1% дали положительный результат.
Больше всего новых случаев заражения выявлено в Харьюмаа (169) и в Ида-Вирумаа (135).
Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней таким образом составляет 424,24 на 100 000 жителей.
Более подробная информация будет обнародована позже.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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