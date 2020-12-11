ГРАФИК | За сутки прибавилось 358 новых случаев заражения коронавирусом, один человек скончался

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Харьюмаа (169) и в Ида-Вирумаа (135).

За сутки скончался один зараженный коронавирусом пациент. С начала пандемии в Эстонии умерли 142 человека.

По состоянию на утро 11 декабря, в больницах находится 271 пациент, что на 17 человек больше, чем днем ранее. На искусственной вентиляции легких — 16 человек.

Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней таким образом составляет 424,24 на 100 000 жителей.

Более подробная информация будет обнародована позже.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!