11.12.2020, 09:14
ГРАФИК | За сутки прибавилось 358 новых случаев заражения коронавирусом, один человек скончался(93)
За последние сутки было сделано 3537 тестов на коронавирус, из которых 358 или 10,1% дали положительный результат.
За последние сутки было сделано 3537 тестов на коронавирус, из которых 358 или 10,1% дали положительный результат.
Больше всего новых случаев заражения выявлено в Харьюмаа (169) и в Ида-Вирумаа (135).
За сутки скончался один зараженный коронавирусом пациент. С начала пандемии в Эстонии умерли 142 человека.
По состоянию на утро 11 декабря, в больницах находится 271 пациент, что на 17 человек больше, чем днем ранее. На искусственной вентиляции легких — 16 человек.
Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней таким образом составляет 424,24 на 100 000 жителей.
Более подробная информация будет обнародована позже.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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