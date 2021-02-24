ГРАФИК | За сутки коронавирус в Эстонии диагностировали у 1069 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 531 человека. Из новых случаев в Харьюмаа 375 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 184, в Тартумаа — 67, в Ляэне-Вирумаа — 42, на Сааремаа — 60, в Пярнумаа — 50, в Вильяндимаа — 22, в Вырумаа — 24, в Рапламаа — 19, в Ярвамаа — 16, в Йыгевамаа 13, Ляэнемаа — 10, Пылвамаа и Валгамаа — по 8, на Хийумаа — 3 случая. У 12 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 814,99 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 13,6%.

По состоянию на утро 24 февраля в больницах находится 478 пациентов с COVID-19, из которых 41 нуждается в интенсивной терапии. 28 человек подключены к аппарату ИВЛ.

За минувшие сутки умерли четыре человека с коронавирусом: 84-летняя женщина, два 70-летних мужчины и 67-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 557 человек с коронавирусом.

К настоящему моменту вакцинацию прошли 68 297 человек, из которых 28 218 человек получили две дозы вакцины.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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