03.12.2020, 08:35

ГРАФИК | За сутки коронавирус диагностирован у 451 человека

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Koroonabrigaad nakkushaigla taga 30.11.2020
Foto: Andres Putting

За минувшие сутки коронавирус в Эстонии диагностирован у 451 человека.

Всего было проанализировано 5402 теста, то есть чуть более 8% тестов оказались положительными. Стоить отметить, что по средам и четвергам количество позитивных тестов традиционно больше, чем в остальные дни.

Коэффициент заболеваемости за последние две недели составляет 358,17 на 100 000 жителей.


Новость будет дополнена.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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