ГРАФИК | За сутки коронавирус диагностирован у 451 человека

За минувшие сутки коронавирус в Эстонии диагностирован у 451 человека.
Всего было проанализировано 5402 теста, то есть чуть более 8% тестов оказались положительными. Стоить отметить, что по средам и четвергам количество позитивных тестов традиционно больше, чем в остальные дни.
Коэффициент заболеваемости за последние две недели составляет 358,17 на 100 000 жителей.
Новость будет дополнена.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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