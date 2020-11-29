29.11.2020, 10:44

ГРАФИК За сутки коронавирус диагностирован у 355 человек, умерли трое больных

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ГРАФИК За сутки коронавирус диагностирован у 355 человек, умерли трое больных
Argo Ingver

За минувшие сутки в Эстонии был произведен анализ 5278 тестов на коронавирус, в результате чего было получено 355 положительных результатов, это 6,7% от всего количества тестов. Скончались три человека.

По данным Регистра народонаселения больше всего новых инфицированных в Харьюмаа, где было выявлено 175 больных. Из них 132 - в Таллинне.

В Ида-Вирумаа добавилось 109 инфицированных, в Тартумаа - 22. В Вырумаа выявлено 8 зараженных, в Пылвамаа - 7. В Пярнумаа и Вильяндимаа - по шесть, в Йыгевамаа и Валгамаа - по пять. В Ярвамаа и Ляэне-Вирумаа - по два и в Рапламаа и Ляэнемаа получено по одному положительному тесту.

В отношении шести инфицированных данные в регистре об их месте жительства отсутствуют.


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