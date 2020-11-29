ГРАФИК За сутки коронавирус диагностирован у 355 человек, умерли трое больных

По данным Регистра народонаселения больше всего новых инфицированных в Харьюмаа, где было выявлено 175 больных. Из них 132 - в Таллинне.
В Ида-Вирумаа добавилось 109 инфицированных, в Тартумаа - 22. В Вырумаа выявлено 8 зараженных, в Пылвамаа - 7. В Пярнумаа и Вильяндимаа - по шесть, в Йыгевамаа и Валгамаа - по пять. В Ярвамаа и Ляэне-Вирумаа - по два и в Рапламаа и Ляэнемаа получено по одному положительному тесту.
В отношении шести инфицированных данные в регистре об их месте жительства отсутствуют.
Новость будет дополнена.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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