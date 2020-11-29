ГРАФИК | За сутки коронавирус диагностирован у 355 человек, умерли трое больных

По данным Регистра народонаселения больше всего новых инфицированных в Харьюмаа, где было выявлено 175 больных. Из них 132 - в Таллинне.

В Ида-Вирумаа добавилось 109 инфицированных (в том числе 55 человек в Нарве), в Тартумаа - 22. В Вырумаа выявлено 8 зараженных, в Пылвамаа - 7. В Пярнумаа и Вильяндимаа - по шесть, в Йыгевамаа и Валгамаа - по пять. В Ярвамаа и Ляэне-Вирумаа - по два и в Рапламаа и Ляэнемаа получено по одному положительному тесту.

В отношении шести инфицированных данные в регистре об их месте жительства отсутствуют.

На больничном лечении находится 191 человек (вчера таковых было 180), из них семеро - на искусственной вентиляции легких.

По причине коронавируса скончались трое. Всего сначала пандемии COVID-19 унес жизни 112 человек.

Заболеваемость за последние 14 дней на 100 000 населения составила 332,29, а доля положительных тестов - 6%.













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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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