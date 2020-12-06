ГРАФИК | За сутки коронавирус диагностирован еще у 479 человек, пять пациентов умерло. Число госпитализированных растет

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 5719 тестов на коронавирус, из которых 479, или 8,4% от общего количества первичных тестов, оказались положительными.

Согласно регистру народонаселения, больше всего положительных результатов тестов получено в Харьюмаа, где коронавирус был диагностирован у 213 человек, из них 176 — в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 165 новых положительных результатов теста, в Тартумаа — 33, в Вырумаа 12, в Вильяндимаа 11, в Пылвамаа семь, в Йыгевамаа шесть, в Пярнумаа пять, в Ляэне-Вирумаа и Рапламаа по четыре, в Валгамаа три, в Ярвамаа два, на Сааремаа и Хийумаа по одному. В 12 случаях регистрация у человека отсутствовала.

Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней составляет 395,42 на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов составляет 7,3%.

По состоянию на утро 6 декабря в больницах находится 254 человека с COVID-19, из них 13 пациентов подключены к аппарату ИВЛ.

За сутки скончались пять пациентов с коронавирусом.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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