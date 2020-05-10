ГРАФИК | За прошедшие сутки у шести человек в Эстонии обнаружили коронавирус(2)
За последние сутки в Эстонии было сделано 654 теста на COVID-19, из которых лишь 6 то есть 0,9% оказались положительными. Летальных исходов не было.
За последние сутки в Эстонии было сделано 654 теста на COVID-19, из которых лишь 6 то есть 0,9% оказались положительными. Летальных исходов не было.
Согласно данным Регистра народонаселения, 3 положительных теста прибавились в Ида-Вирумаа, 1 - в Пярнумаа и 1 - в Харьюмаа. Еще по одному инфицированному данные в регистре о месте жительства отсутствуют.
По состоянию на утро 10 мая в Эстонии в связи с коронавирусом госпитализирован 51 человек, из которых 5 находятся под аппаратом ИВЛ. Из больниц выписаны уже 276 человек, закрыты 285 случаев болезни.
За минувшие сутки никто от SARS-CoV-2 не скончался. Число летальных исходов по-прежнему равно 60. Более подробную статистику по коронавирусу можно посмотреть здесь.
В Эстонии было сделано общей сложностью 63 000 тестов на коронавирус, из которых 1 739 или 2,7% оказались положительными.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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