ГРАФИК | За последние сутки выявлено 4 новых больных коронавирусом, смертей не зафиксировано(1)
За последние сутки в Эстонии был сделан 681 тест на COVID-19, из которого 4 или 0,6% оказались положительными.
За последние сутки в Эстонии был сделан 681 тест на COVID-19, из которого 4 или 0,6% оказались положительными.
Согласно данным регистра народонаселения, новые случаи коронавируса были выявлены в Харьюмаа, Сааремаа, Тартумаа и Ляэнемаа.
По состоянию на утро 17 мая госпитализированы 43 человека, из которых 4 находятся на регулируемом дыхании. На сегодня из больниц выписаны 289 человек, завершено 300 случаев болезни.
За сутки новых летальных исходов зафиксировано не было, всего в Эстонии скончались 63 человека.
Всего в Эстонии было сделано более 69 тысяч первичных тестов, из которых 1 774 или 2,6% оказались положительными, а сейчас от коронавируса выздоровели уже 1442 человека.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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