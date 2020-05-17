ГРАФИК | За последние сутки выявлено 4 новых больных коронавирусом, смертей не зафиксировано

Согласно данным регистра народонаселения, новые случаи коронавируса были выявлены в Харьюмаа, Сааремаа, Тартумаа и Ляэнемаа.

По состоянию на утро 17 мая госпитализированы 43 человека, из которых 4 находятся на регулируемом дыхании. На сегодня из больниц выписаны 289 человек, завершено 300 случаев болезни.

За сутки новых летальных исходов зафиксировано не было, всего в Эстонии скончались 63 человека.

Всего в Эстонии было сделано более 69 тысяч первичных тестов, из которых 1 774 или 2,6% оказались положительными, а сейчас от коронавируса выздоровели уже 1442 человека.

Подробную статистику по тестированию на коронавирус можно посмотреть на сайте www.koroonakaart.ee/ru.

В мире коронавирусом заразилось более чем 4,4 миллиона человек, по причине вируса умерло более 300 тысяч человек.

Департамент здоровья напоминает, что и после окончания чрезвычайного положения, нужно быть внимательными в отношении как COVID-19, так и других вирусных заболевания: важно соблюдать как гигиену рук, социальную дистанцию, так и в случае болезни оставаться дома – кроме того, что заболевший человек, находящийся на работе, в школе и в других местах, заражает других, у него могут также появиться осложнения, обусловленные вирусным заболеванием. При появлении симптомов заболевания следует остаться дома и позвонить своему семейному врачу.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!