ГРАФИК | За последние сутки коронавирус диагностирован у 19 человек

За последние сутки в Эстонии проанализировали 961 первичный тест на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 19 тестов оказался положительным.
По данным Регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Ида-Вирумаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 13 человека. В Харьюмаа — 4, в Тартумаа — 1. По одному заболевшему данных в Регистре народонаселения нет.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 50,11.
По состоянию на утро 11 октября в больницах находится 31 пациент с COVID-19, на управляемом дыхании один пациент. Открыт один новый случай заболевания COVID-19. Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось, всего в Эстонии умерло 68 заразившихся коронавирусом.
На сегодня в больницах завершено 495 случаев заболевания COVID-19 с 482 пациентами. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице случай завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.
По состоянию на 11 октября выздоровели 2 958 человек. Их них случай заболевания 2 246 человек (76,9%) завершен, у 712 человек (24,1%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
Всего в Эстонии проведено более 232 000 первичных тестов, из них 3 865, или 1,66%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.
Ситуация становится всё серьезнее, чтобы остановить распространение вируса, нужен вклад каждого из нас
Носите маску! Маской нужно закрывать нос и рот. Можно использовать как хирургические, так и многоразовые защитные маски.
Избегайте путешествий! Поездки нужно отложить на будущее, а школьные каникулы провести в Эстонии. Если поездку нельзя отложить, то необходимо принять во внимание двухнедельную изоляцию. В качестве альтернативы обязательной двухнедельной изоляции можно сделать два теста, и, если результаты будут отрицательными, можно будет продолжить нормальную жизнь. Если работодатель решит, что необходимо выполнить безотлагательные работы, это можно сделать после получения отрицательного результата первого теста на коронавирус. Дети могут ходить в школу после получения второго отрицательного результата теста.
Отдавайте предпочтение удаленной работе! Серьезную обеспокоенность вызывает распространение вируса в рабочих коллективах. Ни в коем случае нельзя идти на работу больным. В интересах как работника, так и работодателя выздоравливать дома и не ходить на работу больным. Работодатели должны обеспечить безопасность всех сотрудников на работе. Мы рекомендуем работодателям по возможности максимально разрешить выполнение удаленной работы. Необходимо принять и другие меры для предотвращения распространения вируса. В местах массового скопления людей следует находиться рассредоточенно и носить маски. Таким образом мы предотвратим распространение вируса в раздевалках и комнатах отдыха, на собраниях, в общественном транспорте, а также в кофейных уголках и во время перерывов на обед. Здоровье экономики зависит от здоровья нашего народа.
Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2 и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия на сегодняшний день приложение HOIA было скачано 155 875 раз, 90 человек сообщили через приложение о своем заболевании.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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