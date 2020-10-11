ГРАФИК | За последние сутки коронавирус диагностирован у 19 человек

По данным Регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Ида-Вирумаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 13 человека. В Харьюмаа — 4, в Тартумаа — 1. По одному заболевшему данных в Регистре народонаселения нет.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 50,11.

По состоянию на утро 11 октября в больницах находится 31 пациент с COVID-19, на управляемом дыхании один пациент. Открыт один новый случай заболевания COVID-19. Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось, всего в Эстонии умерло 68 заразившихся коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 495 случаев заболевания COVID-19 с 482 пациентами. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице случай завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 11 октября выздоровели 2 958 человек. Их них случай заболевания 2 246 человек (76,9%) завершен, у 712 человек (24,1%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено более 232 000 первичных тестов, из них 3 865, или 1,66%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Ситуация становится всё серьезнее, чтобы остановить распространение вируса, нужен вклад каждого из нас

Носите маску! Маской нужно закрывать нос и рот. Можно использовать как хирургические, так и многоразовые защитные маски.

Избегайте путешествий! Поездки нужно отложить на будущее, а школьные каникулы провести в Эстонии. Если поездку нельзя отложить, то необходимо принять во внимание двухнедельную изоляцию. В качестве альтернативы обязательной двухнедельной изоляции можно сделать два теста, и, если результаты будут отрицательными, можно будет продолжить нормальную жизнь. Если работодатель решит, что необходимо выполнить безотлагательные работы, это можно сделать после получения отрицательного результата первого теста на коронавирус. Дети могут ходить в школу после получения второго отрицательного результата теста.