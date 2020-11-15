ГРАФИК | За минувшие сутки коронавирус в Эстонии диагностирован у 226 человек. Один пациент умер

По данным регистра народонаселения больше всего положительных результатов Поступило в Харьюмаа, где коронавирус диагностировали у 130 человек. В Ида-Вирумаа поступило 52, в Тартумаа — 13, в Пярнумаа — семь, в Ляэне-Вирумаа и Рапламаа по четыре положительных результата. В Ярвамаа, Пылвамаа, Вырумаа и Сааремаа добавилось по два заболевших, в Хийумаа и Валгамаа — по одному. У пяти получивших положительный результат зарегистрированное место жительства отсутствует.

Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней составляет 199,40 на 100 000 жителей.

На стационарном лечении находится 84 человека.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!