27.01.2021, 18:23

ГРАФИК | За месяц в Эстонии вакцинировали от коронавируса более 27000 человек

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COVID-19 vaktsineerimine Tartus
COVID-19 vaktsineerimine TartusFoto: Argo Ingver

Месяц назад в Эстонии сделали первые прививки от COVID-19. На сегодняшний день вакцинировано 27 180 человек.

Вакцинация от COVID-19 началась в Эстонии 27 декабря прошлого года. Вакцинация медицинских работников в больницах, скорой помощи и центрах семейных врачей началась сначала в Ида-Вирумаа, Таллинне и Тарту, а затем она распространилась по всей Эстонии.

Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и бесплатной для всех в 2021 году. Прививки делают в приоритетном порядке медицинским работникам, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и людям с определенными диагнозами, которые могут осложнить течение COVID-19.

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Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцин против COVID-19, вакцинация станет доступной и для других групп населения.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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