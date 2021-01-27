ГРАФИК | За месяц в Эстонии вакцинировали от коронавируса более 27000 человек
Месяц назад в Эстонии сделали первые прививки от COVID-19. На сегодняшний день вакцинировано 27 180 человек.
Месяц назад в Эстонии сделали первые прививки от COVID-19. На сегодняшний день вакцинировано 27 180 человек.
Вакцинация от COVID-19 началась в Эстонии 27 декабря прошлого года. Вакцинация медицинских работников в больницах, скорой помощи и центрах семейных врачей началась сначала в Ида-Вирумаа, Таллинне и Тарту, а затем она распространилась по всей Эстонии.
Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и бесплатной для всех в 2021 году. Прививки делают в приоритетном порядке медицинским работникам, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и людям с определенными диагнозами, которые могут осложнить течение COVID-19.
Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцин против COVID-19, вакцинация станет доступной и для других групп населения.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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