ГРАФИК | Вспышка коронавируса: в Эстонии показатели движутся в противоположную сторону по сравнению с соседями

Согласно официальной статистике заражений коронавирусом, как в Литве, так и в Латвии количество новых случаев падает. В Литве относительное число (новые случаи заражения на 100 000 жителей за 14 дней), которое на Рождество поднялось выше 1300, к сегодняшнему дню упало ниже 250. В Латвии в начале января поднявшееся выше 650 относительное число в последние дни составляет около 500. Аналогично волна вируса двигалась и в Швеции.
В Финляндии и России число заражений не поднималось до таких величин. Сегодняшнее относительное число заражений в Финляндии 121 — самое высокое в стране с начала пандемии.
Из стран Евросоюза более высокое, чем в Эстонии, относительное число заражений сейчас только в Чехии.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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