ГРАФИК | Вспышка коронавируса: в Эстонии показатели движутся в противоположную сторону по сравнению с соседями

Согласно официальной статистике заражений коронавирусом, как в Литве, так и в Латвии количество новых случаев падает. В Литве относительное число (новые случаи заражения на 100 000 жителей за 14 дней), которое на Рождество поднялось выше 1300, к сегодняшнему дню упало ниже 250. В Латвии в начале января поднявшееся выше 650 относительное число в последние дни составляет около 500. Аналогично волна вируса двигалась и в Швеции.

В Финляндии и России число заражений не поднималось до таких величин. Сегодняшнее относительное число заражений в Финляндии 121 — самое высокое в стране с начала пандемии.

Из стран Евросоюза более высокое, чем в Эстонии, относительное число заражений сейчас только в Чехии.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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