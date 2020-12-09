ГРАФИК | Всё больше жителей Эстонии поддерживает ужесточение коронавирусных ограничений(37)
Вторая волна COVID-19 тревожит значительное число эстоноземельцев, пишет Eesti Ekspress.
Вторая волна COVID-19 тревожит значительное число эстоноземельцев, пишет Eesti Ekspress.
В начале июля только 15 процентов жителей Эстонии считали, что ситуация в связи с коронавирусом критическая и неправильное поведение может привести к более широкому его распространению. В середине ноября, в разгар второй волны заболевания, такого мнения придерживались уже 70 процентов опрошенных. Тех, кто считает, что пик кризиса позади, раньше было 67%, а в середине ноября — только 11%.
В то же время возросла поддержка ужесточению ограничений: если в июле за это выступали только 16% населения, то в ноябре уже 43%.
Оба исследования с участием 1200 человек провела социологическая фирма Turu-uuringute AS.
Эстонцы в ходе осеннего исследования поддержали усиление мер противодействия распространению коронавируса немного активнее (44% против 42% представителей других проживающих в стране национальностей).
В Таллинне сторонников дополнительных ограничений оказалось 45%.
Целых 75% согласились с идеей, что нужно закрыть все рестораны, бары, кафе и другие точки общественного питания.
69 процентов были согласны на закрытие всех магазинов, за исключением продуктовых и мест продажи товаров первой необходимости.
58% поддержали идею, что на работу могут ходить только представители определенных профессий — например, врачи, продавцы, полицейские, работники энергетической отрасли и т.д.
Меньше всего нашла поддержку идея о том, что в нужно ограничить въезд и выезд из Харьюмаа, как это было сделано весной на Сааремаа (30%).
График ниже показывает, какими способами жители Эстонии защищаются от коронавируса.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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