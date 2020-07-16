ГРАФИК | Возможность добровольно пойти на военную службу использовали в Эстонии уже почти 200 девушек

Возможность исполнить воинский долг (в резерве или на срочной службе) наравне с мужчинами была предоставлена женщинам с весны 2013 года.

Если в первый год в армию пошли 15 женщин, то на следующий - уже 30. В текущем году, как ожидается, на службу придут 44 девушки.

Всего в Силы обороны ежегодно приходят служить свыше 3300 мужчин и женщин.