16.07.2020, 21:45

ГРАФИК | Возможность добровольно пойти на военную службу использовали в Эстонии уже почти 200 девушек


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ГРАФИК | Возможность добровольно пойти на военную службу использовали в Эстонии уже почти 200 девушек
Ilmar Saabas

Нынешний год для Сил обороны Эстонии рекордный - ранее столь много женщин еще никогда не шли на срочную военную службу. Если посмотреть статистику, то за несколько лет такой возможностью воспользовались почти 200 девушек.

Возможность исполнить воинский долг (в резерве или на срочной службе) наравне с мужчинами была предоставлена женщинам с весны 2013 года.

Если в первый год в армию пошли 15 женщин, то на следующий - уже 30. В текущем году, как ожидается, на службу придут 44 девушки.

Всего в Силы обороны ежегодно приходят служить свыше 3300 мужчин и женщин.

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