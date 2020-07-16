16.07.2020, 21:45
ГРАФИК | Возможность добровольно пойти на военную службу использовали в Эстонии уже почти 200 девушек
Нынешний год для Сил обороны Эстонии рекордный - ранее столь много женщин еще никогда не шли на срочную военную службу. Если посмотреть статистику, то за несколько лет такой возможностью воспользовались почти 200 девушек.
Тайну перевала Дятлова раскрыли Discovery: "На редкость ужасно"
Он сделал потайное окно в полу кухни. Гениальность идеи поразила
Мужчина взял цемент, лотки от яиц и сделал стильную вещь в сад
Поймавшему вора бизнесмену грозит больший срок