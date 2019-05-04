ГРАФИК: Вот все дороги, где максимальная скорость движения увеличится — и уменьшится

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Aerofod Foto: Priit Simson

Департамент шоссейных дорог намерен и увеличить, и снизить максимальную скорость движения на дорогах. Смотрите, какие участки дорог это затронет.