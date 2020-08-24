24.08.2020, 14:33
ГРАФИК: Владимир Свет не прошел в правление партии, хотя получил столько же голосов, что и Ээсмаа. Почему?
В прошлую субботу состоялся 18 съезд Центристской партии, где был выбран председатель и члены правления.
В прошлую субботу состоялся 18 съезд Центристской партии, где был выбран председатель и члены правления.
Против председателя Юри Ратаса никто выдвигать свою кандидатуру не стал, а вот выборы членов правления были полноценными. Примечательно, что двое баллотировавшихся кандидата — Энн Ээсмаа и Владимир Свет — получили одинаковое количество голосов, но в правление прошел Ээсмаа.
Как пояснил пресс-секретарь Центристской партии, если кандидаты получают одинаковое количество голосов, то в правление проходит тот, кто дольше состоит в партии.
Смотрите график! Красным цветом обозначены кандидаты, которые не прошли в правление.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Зачем Валентина Петренко делает эту ужасную прическу
Люди смеялись над крошечным домиком, пока не увидели его изнутри
«Бавария» дожала «ПСЖ» и выиграла Лигу чемпионов (Видео)
В Узбекистане создадут инфраструктуру пространственных данных