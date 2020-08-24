ГРАФИК: Владимир Свет не прошел в правление партии, хотя получил столько же голосов, что и Ээсмаа. Почему?

Против председателя Юри Ратаса никто выдвигать свою кандидатуру не стал, а вот выборы членов правления были полноценными. Примечательно, что двое баллотировавшихся кандидата — Энн Ээсмаа и Владимир Свет — получили одинаковое количество голосов, но в правление прошел Ээсмаа.

Как пояснил пресс-секретарь Центристской партии, если кандидаты получают одинаковое количество голосов, то в правление проходит тот, кто дольше состоит в партии.

Смотрите график! Красным цветом обозначены кандидаты, которые не прошли в правление.