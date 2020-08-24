24.08.2020, 14:33
ГРАФИК: Владимир Свет не прошел в правление партии, хотя получил столько же голосов, что и Ээсмаа. Почему?
В прошлую субботу состоялся 18 съезд Центристской партии, где был выбран председатель и члены правления.
В прошлую субботу состоялся 18 съезд Центристской партии, где был выбран председатель и члены правления.
Против председателя Юри Ратаса никто выдвигать свою кандидатуру не стал, а вот выборы членов правления были полноценными. Примечательно, что двое баллотировавшихся кандидата — Энн Ээсмаа и Владимир Свет — получили одинаковое количество голосов, но в правление прошел Ээсмаа.
Как пояснил пресс-секретарь Центристской партии, если кандидаты получают одинаковое количество голосов, то в правление проходит тот, кто дольше состоит в партии.
Смотрите график! Красным цветом обозначены кандидаты, которые не прошли в правление.
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