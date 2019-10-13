13.10.2019, 18:46

ГРАФИК: В третьем квартале центристы получили намного больше пожертвований, чем остальные


rus.delfi.ee
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Keskerakonna valimiskonverents
Keskerakonna valimiskonverentsFoto: Priit Simson

В третьем квартале экономического года Центристская партия получила больше всего пожертвований. Общая сумма составила более 153 000 евро, из которых 100 000 пожертвовал предприниматель Ивар Венделин.

За центристами с большим отрывом следует Партия реформ с 35 000 евро, из которых 10 000 евро приходится на Майта Мерилоо и 7142 евро на Урмаса Паэта. На третьем месте — EKRE с 34 000 евро.

Смотрите график!

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