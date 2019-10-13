13.10.2019, 18:46
ГРАФИК: В третьем квартале центристы получили намного больше пожертвований, чем остальные(1)
В третьем квартале экономического года Центристская партия получила больше всего пожертвований. Общая сумма составила более 153 000 евро, из которых 100 000 пожертвовал предприниматель Ивар Венделин.
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