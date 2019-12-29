ГРАФИК | В каких странах чаще всего устраивают забастовки

Из граждан всех стран мира чаще всего свои права с помощью забастовок отстаивают французы. Во Франции на каждую тысячу работников приходится в среднем 118 часов забастовки, гласят данные Hans Böcker Foundation.
Данные собраны за период 2008-2017. Французы бастуют и сейчас — забастовка работников транспортного сектора длится уже 20 дней.
От французов лишь совсем немного отстают датчане — в Дании на тысячу работников приходится в среднем 116 дней забастовки.
В Финляндии этот показатель составляет 37 дней забастовки, а из стран Балтии в рейтинг Hans Böcker Foundation попала лишь Литва, где на тысячу работников приходится и вовсе всего 6 дней забастовки.
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