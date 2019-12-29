ГРАФИК | В каких странах чаще всего устраивают забастовки

Данные собраны за период 2008-2017. Французы бастуют и сейчас — забастовка работников транспортного сектора длится уже 20 дней.

От французов лишь совсем немного отстают датчане — в Дании на тысячу работников приходится в среднем 116 дней забастовки.

В Финляндии этот показатель составляет 37 дней забастовки, а из стран Балтии в рейтинг Hans Böcker Foundation попала лишь Литва, где на тысячу работников приходится и вовсе всего 6 дней забастовки.