ГРАФИК | В Эстонии за сутки выявлено 383 новых случая заражения коронавирусом, умерли 7 человек

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 198 человек. 1611 новый случай в Харьюмаа приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавилось 72, Ляэне-Вирумаа — 19, Тартумаа — 17, Вильяндимаа — 13 и Вырумаа — 11 новых положительных результатов теста на коронавирус.
В Пылвамаа добавилось 9 случаев, Валгамаа — 7, Пярнумаа — 6, на Хиймаа и в Ярвамаа по 5, в Йыгевамаа и Рапламаа по три. В случае 15 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 569,61 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 12,3% % от общего количества сделанных тестов.
По состоянию на утро 2 января в Эстонии в больничном лечении нуждается 395 человек с коронавирусной инфекцией. Скончались 7 человек.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Полная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессу
Эксперт рассказал, чего нельзя делать при встрече с волками
Заклинаем Вас, не оставляйте чеки на кассах магазинов
Тело пропавшей модели обнаружили среди горы трупов