ГРАФИК | В Эстонии за 2020 год самоубийств было намного больше, чем смертей от коронавируса

В 2020 году в Эстонии с марта по нынешний день от коронавируса погибло 68 человек. В то же время, с начала года по сентябрь, суицид совершило 130 человек. Почти в два раза больше.

Всего в мире от COVID-19 умерло 1.09 млн человек. В среднем за год самоубийство совершают 800 тысяч человек.

Eesti Päevaleht спросил у главы Психиатрической клиники Северо-Эстонской региональной больницы Маргуса Лыокене, депрессия — основная причина самоубийств? По его словам, депрессия — одна из причин, но есть и другие. "На самом деле, неизвестно, были ли психические расстройства у многих людей. Так как они не обращались за помощью", — ответил психиатр. Он добавил, что больница предлагает людям подходящую, близкую к дому и удобную помощь. "Количество суицидов в мире показывает, что большинство самоубийств происходит в тех странах, где низкие экономические показатели".

Также врач отметил, что в мире все больше душевных расстройств. В 2017 году в Эстонии от душевных расстройств страдало 13,2% населения. Это около 175 000 человек.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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