ГРАФИК | В Эстонии за 2020 год самоубийств было намного больше, чем смертей от коронавируса(7)
Статистика показывает, что за душевным состоянием эстоноземельцев тоже нужно следить.
Статистика показывает, что за душевным состоянием эстоноземельцев тоже нужно следить.
В 2020 году в Эстонии с марта по нынешний день от коронавируса погибло 68 человек. В то же время, с начала года по сентябрь, суицид совершило 130 человек. Почти в два раза больше.
Всего в мире от COVID-19 умерло 1.09 млн человек. В среднем за год самоубийство совершают 800 тысяч человек.
Eesti Päevaleht спросил у главы Психиатрической клиники Северо-Эстонской региональной больницы Маргуса Лыокене, депрессия — основная причина самоубийств? По его словам, депрессия — одна из причин, но есть и другие. "На самом деле, неизвестно, были ли психические расстройства у многих людей. Так как они не обращались за помощью", — ответил психиатр. Он добавил, что больница предлагает людям подходящую, близкую к дому и удобную помощь. "Количество суицидов в мире показывает, что большинство самоубийств происходит в тех странах, где низкие экономические показатели".
Также врач отметил, что в мире все больше душевных расстройств. В 2017 году в Эстонии от душевных расстройств страдало 13,2% населения. Это около 175 000 человек.
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