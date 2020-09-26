ГРАФИК: В Эстонии выявлено еще 47 больных коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 20 человек. В Ида-Вирумаа поступило 13 новых положительных результатов теста, в Вырумаа — 4, в Вильяндимаа и Рапламаа — по 2, в Тартумаа, Ляэне-Вирумаа и Пярнумаа — по одному. В двух случаях данные о месте жительства в регистре отсутствуют. Как правило, в таких случаях речь идет об иностранцах.

Коэффициент заболеваемости за 14 дней составляет 38,38 на 100 000 жителей.

Семь из выявленных в Харьюмаа случаев связаны с заражением внутри семьи, в шести случаях заражение произошло на работе, в еще пяти — обстоятельства выясняются. В одном случае источник заражения неизвестен.

Под наблюдением инспекторов северного регионального отделения Департамента здоровья находится около 2000 человек, из которых 255 больны. Всего в регионе можно выделить пять очагов, из которых самые крупные — очаг Таллиннской гимназии Ляэнемере и очаг Ида-Таллиннской центральной больницы.

В случае с больницей 19 из 30 заболевших являются работниками больницы. В очаге гимназии на данный момент больны 22 ученика и восемь учителей. В очаге Спасательного департамента семь заболевших, в очаге рабочего места — шесть и в очаге семьи — тоже шесть инфицированных.

Четыре новых случая в Ида-Вирумаа связаны с заражением в кругу семьи, три — с инфицированием в школе и два — с инфицированием на рабочем месте. В одном случае вирус был завезен из Российской Федерации и еще в одном человек заразился от знакомого. Случай Ляэне-Вирумаа связан с заболеванием внутри семьи.

Всего в восточном регионе семь активных очагов. В очаге рабочего места в Кохтла-Ярве — семь человек, в первом очаге рабочего места в Силламяэ 13 человек, во втором очаге рабочего места в Силламяэ — шесть. В очаге круга знакомых — 20 человек, в очаге основной школы Таммику — 11 человек, в очаге дня рождения в Кохта-Ярве — пять человек. Сегодня прибавился еще один очаг родственников и знакомых, где на настоящий момент пять заболевших (один из них живет в Таллинне).