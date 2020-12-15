15.12.2020, 10:45

ГРАФИК | В Эстонии выявлен еще 301 случай коронавируса. Скончалось три человека

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ГРАФИК | В Эстонии выявлен еще 301 случай коронавируса. Скончалось три человека
Foto on illustreerivFoto: Anni Õnneleid

За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 4591 тест на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 301, то есть 6,6% от общего количества тестов.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 163 человек. На Таллинн приходится 132 случая. В Ида-Вирумаа — 44. В Пярнумаа добавилось 27 случаев, в Тартумаа 25, в Рапламаа 11, в Ярвамаа шесть, в Хийумаа пять, в Вырумаа четыре, в Пылвамаа и Валгамаа по одному и в Йыгевамаа, Вильяндимаа и Сааремаа по два случая. В четырех случаях место регистрации отсутствовало.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 465,77 случая на 100 000 жителей.

В больницах 313 человек с COVID-19, на регулируемом дыхании 19 пациентов.

За минувшие сутки скончалось три человека с COVID-19.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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