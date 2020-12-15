ГРАФИК | В Эстонии выявлен еще 301 случай коронавируса. Скончалось три человека(37)
За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 4591 тест на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 301, то есть 6,6% от общего количества тестов.
За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 4591 тест на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 301, то есть 6,6% от общего количества тестов.
Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 163 человек. На Таллинн приходится 132 случая. В Ида-Вирумаа — 44. В Пярнумаа добавилось 27 случаев, в Тартумаа 25, в Рапламаа 11, в Ярвамаа шесть, в Хийумаа пять, в Вырумаа четыре, в Пылвамаа и Валгамаа по одному и в Йыгевамаа, Вильяндимаа и Сааремаа по два случая. В четырех случаях место регистрации отсутствовало.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 465,77 случая на 100 000 жителей.
В больницах 313 человек с COVID-19, на регулируемом дыхании 19 пациентов.
За минувшие сутки скончалось три человека с COVID-19.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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