ГРАФИК | В Эстонии в этом году умерло на 600 человек больше по сравнению с тем же периодом прошлого года

Больше всего человек (1774) умерло в возрастной группе старше 80 лет, в возрастной группе 65–79 лет скончались 1068 человек и моложе 65 лет — 556 человек.

В этом году больше всего людей скончались в неделю с 1 по 7 марта — 414 жителей Эстонии. Это самое большое число смертей в неделю за последние пять лет.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!