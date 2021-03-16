ГРАФИК | В Эстонии в этом году умерло на 600 человек больше по сравнению с тем же периодом прошлого года

Согласно данным Департамента статистики за первые девять недель этого года в Эстонии скончались 3398 человек: 1790 женщин и 1608 мужчин, что на 600 человек больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Больше всего человек (1774) умерло в возрастной группе старше 80 лет, в возрастной группе 65–79 лет скончались 1068 человек и моложе 65 лет — 556 человек.
В этом году больше всего людей скончались в неделю с 1 по 7 марта — 414 жителей Эстонии. Это самое большое число смертей в неделю за последние пять лет.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
Жулин объяснил, почему развёлся с Навкой
Понаблюдайте: это может быть симптомом коронавируса
Красивая женщина: как выглядит возлюбленная доктора Мясникова
Вакцинацию препаратом AstraZeneca прекращают