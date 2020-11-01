ГРАФИК | В Эстонии коронавирус диагностирован еще у 80 человек

За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 1201 тест на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, 80 проб (6,7%) дали положительный результат.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 68,25.
Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов было выявлено в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 46 человек. В Ида-Вирумаа добавилось 8 случаев, в Хийумаа и Тартумаа — по 4, в Пярнумаа — 2, в Йыгевамаа, Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа, Сааремаа и Валгамаа — по одному случаю. Место жительства 11 заразившихся в регистре народонаселения не указано. Как правило, в таких случаях речь идет об иностранцах.
Из 46 случаев в Харьюмаа 32 случая приходятся на Таллинн. В 8 случаях заражение произошло в кругу семьи, в одном — от знакомого. Один случай завезен из Испании, один из Великобритании и один из Бельгии. В пяти случаях источник заражения неизвестен. Обстоятельства остальных случаев выясняются. Всего из новых случаев в Харьюмаа 15 человек заразились от членов семьи, 11 — от знакомых, 8 — от коллег. Три случая были завезены из России, два из Украины и один из Швеции.
Всего под наблюдением Пыхьяского отделения Департамента здоровья в связи с распространением коронавируса находятся более 3000 человек, 595 из которых больны. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с 14 очагами.
Из новых случаев в Ида-Вирумаа три связаны с заражением на рабочем месте. В двух случаях заболели работник детского сада. В одном случае вирус получен в школе, в одном — от члена семьи, еще в одном — от знакомого. По одному случаю было завезено из Швеции и Польши.
Случай в Ляэне-Вирумаа связан с заражением на рабочем месте.
В Идаском регионе наблюдается семь активных очагов. Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся почти 1 000 человек, из которых заболели 203 человек.
Один новый случай в Тартумаа завезен из Финляндии, обстоятельства второго случая выясняются. Всего под наблюдением Лыунаского регионального отделения около 350 человек, из которых больны 54 человека. Под наблюдением Лыунаского регионального отделения находится один активный очаг — очаг заражения в рабочем коллективе в Йыгевамаа с 20 больными.
На Хийумаа один человек заразился от члена семьи. Обстоятельства других случаев выясняются. В Ляэнемаа человек также заразился от члена семьи. Обстоятельства заражения в Пярнумаа выясняются. Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения 260 человек, из которых заболели 55.
В больничном лечении нуждаются 43 человека
По состоянию на утро 1 ноября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 43 человека, два пациента находятся на искусственной вентиляции легких. За сутки выписали одного человека. Было открыто три новых истории болезни с COVID-19.
На сегодня в больницах завершено 550 случаев заболевания COVID-19 у 536 человек.
По состоянию на 1 ноября выздоровели 3 824 человека. Из них истории болезни 2 789 человек (72,9%) завершены, у 1 035 человек (27,1%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
Всего в Эстонии сделано более 264 000 первичных тестов, из них 4 985 тестов, т. е. 1,89 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2. С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
Каждый обязан не допустить распространения вируса
Если каждый из нас будет вести себя ответственно, то тем самым мы сможем остановить распространение вируса и не допустить закрытия общества. Коронавирус передается от человека к человеку, и каждый играет очень важную роль в ограничении распространения вируса.
Необходимо сделать тест при первой возможности. В последнее время увеличилась доля бессимптомных переносчиков вируса. Также увеличилось количество положительных тестов среди сделанных за сутки тестов, что указывает на риск скрытого распространения вируса. Департамент здоровья призывает всех пройти тестирование даже при легких симптомах!
Правительство сократило срок самоизоляции для возвращающихся из стран с высоким риском заражения коронавирусом с 14 дней до 10 дней. Лица, близко контактировавшие с больными коронавирусом, для сокращения карантина должны не раньше, чем на 10-й день сдать тест на коронавируса, результат которого должен быть отрицательным. Согласно исследованиям, примерно у 95 процентов людей симптомы заболевания появляются в течение 10 дней после заражения. Период изоляции уже сократили в нескольких европейских странах, включая Финляндию и Латвию.
Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
На странице www.koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования и т.п.
Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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