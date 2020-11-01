ГРАФИК | В Эстонии коронавирус диагностирован еще у 80 человек

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 68,25.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов было выявлено в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 46 человек. В Ида-Вирумаа добавилось 8 случаев, в Хийумаа и Тартумаа — по 4, в Пярнумаа — 2, в Йыгевамаа, Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа, Сааремаа и Валгамаа — по одному случаю. Место жительства 11 заразившихся в регистре народонаселения не указано. Как правило, в таких случаях речь идет об иностранцах.

Из 46 случаев в Харьюмаа 32 случая приходятся на Таллинн. В 8 случаях заражение произошло в кругу семьи, в одном — от знакомого. Один случай завезен из Испании, один из Великобритании и один из Бельгии. В пяти случаях источник заражения неизвестен. Обстоятельства остальных случаев выясняются. Всего из новых случаев в Харьюмаа 15 человек заразились от членов семьи, 11 — от знакомых, 8 — от коллег. Три случая были завезены из России, два из Украины и один из Швеции.

Всего под наблюдением Пыхьяского отделения Департамента здоровья в связи с распространением коронавируса находятся более 3000 человек, 595 из которых больны. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с 14 очагами.

Из новых случаев в Ида-Вирумаа три связаны с заражением на рабочем месте. В двух случаях заболели работник детского сада. В одном случае вирус получен в школе, в одном — от члена семьи, еще в одном — от знакомого. По одному случаю было завезено из Швеции и Польши.

Случай в Ляэне-Вирумаа связан с заражением на рабочем месте.

В Идаском регионе наблюдается семь активных очагов. Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся почти 1 000 человек, из которых заболели 203 человек.

Один новый случай в Тартумаа завезен из Финляндии, обстоятельства второго случая выясняются. Всего под наблюдением Лыунаского регионального отделения около 350 человек, из которых больны 54 человека. Под наблюдением Лыунаского регионального отделения находится один активный очаг — очаг заражения в рабочем коллективе в Йыгевамаа с 20 больными.