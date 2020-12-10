ГРАФИК | В Эстонии коронавирус диагностирован еще у 544 человек, скончались двое(154)
За минувшие сутки коронавирус в Эстонии был диагностирован еще у 544 человек. Изначально из-за ошибки системы инфицированных было вполовину меньше.
За минувшие сутки коронавирус в Эстонии был диагностирован еще у 544 человек. Изначально из-за ошибки системы инфицированных было вполовину меньше.
Всего было проанализировано 5743 тестов, из которых около 9,5% оказались положительными.
Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней таким образом составляет 424,91 на 100 000 жителей.
В больницах сейчас 254 человека. Число госпитализированных больных с коронавирусом за сутки сократилось на десять человек.
За сутки скончались два больных коронавирусом — 79-летний мужчина и 94-летняя женщина. Всего в Эстонии в связи скончался 141 пациент с коронавирусом.
Более подробная информация будет обнародована позже.
Как стало известно вчера, для обуздания эпидемии правительство ввело в стране ряд новых жестких ограничений.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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