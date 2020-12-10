10.12.2020, 08:38

ГРАФИК | В Эстонии коронавирус диагностирован еще у 544 человек, скончались двое

 (154)
число госпитализированных сократилось
EST 91
Maskid Tallinnas
Фото носит иллюстративный характерFoto: Priit Simson

За минувшие сутки коронавирус в Эстонии был диагностирован еще у 544 человек. Изначально из-за ошибки системы инфицированных было вполовину меньше.

Всего было проанализировано 5743 тестов, из которых около 9,5% оказались положительными.

Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней таким образом составляет 424,91 на 100 000 жителей.

В больницах сейчас 254 человека. Число госпитализированных больных с коронавирусом за сутки сократилось на десять человек.

За сутки скончались два больных коронавирусом — 79-летний мужчина и 94-летняя женщина. Всего в Эстонии в связи скончался 141 пациент с коронавирусом.

Более подробная информация будет обнародована позже.

Как стало известно вчера, для обуздания эпидемии правительство ввело в стране ряд новых жестких ограничений.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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