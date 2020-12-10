ГРАФИК | В Эстонии коронавирус диагностирован еще у 544 человек, скончались двое

Всего было проанализировано 5743 тестов, из которых около 9,5% оказались положительными.

Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней таким образом составляет 424,91 на 100 000 жителей.

В больницах сейчас 254 человека. Число госпитализированных больных с коронавирусом за сутки сократилось на десять человек.

За сутки скончались два больных коронавирусом — 79-летний мужчина и 94-летняя женщина. Всего в Эстонии в связи скончался 141 пациент с коронавирусом.

Более подробная информация будет обнародована позже.

Как стало известно вчера, для обуздания эпидемии правительство ввело в стране ряд новых жестких ограничений.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!