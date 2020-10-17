ГРАФИК: В Эстонии коронавирус диагностирован еще у 36 человек

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов было диагностировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 17 человек. В Ида-Вирумаа и в Тартумаа добавилось по пять новых случаев. В Пярнумаа и Вырумаа было зарегистрировано по одному новому случаю. В семи коронапозитивных случаях место жительство больных в регистре народонаселения не указано. Как правило, в таких случаях речь идет об иностранцах.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 35,74.

Из новых случаев в Ида-Вирумаа один связан с заражением от членов семьи, в одном случае заражение произошло в рабочем коллективе, в одном случае — в школе в двух случаях — через знакомых. Всего в Идаском регионе наблюдается семь активных очагов: с очагом в школе Кохтла-Ярве связано 11, со вспышкой в кругу семьи и знакомых в Кохтла-Ярве — восемь человек. С очагом в школе в Йыхви связано девять, с очагом в Йыхвиском центре по уходу — 19 заболевших. Очаг в Силламяэской школе затронул 35 человек, а т. н. вспышка в увеселительном заведении насчитывает 10 случаев в Кохтла-Ярве и Силламяэ. Очаг на рабочем месте в Нарве коснулся семи человек.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся 938 человек, из которых заболели 160.

В Таллинне было диагностировано 14 новых случаев заражения. В пяти случаях, зафиксированных в Харьюмаа, речь идет о заражении в рабочем коллективе. В четырех случаях болезнь была завезена из Англии, Франции, Афганистана и Индии. Обстоятельства остальных случаев устанавливаются. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с шестью очагами: вспышка на первом рабочем месте затронула 39 человек, на втором рабочем месте — восемь, на третьем рабочем месте — семь человек. В семейном очаге насчитывается пять человек. По состоянию на сегодня шнее утро добавился новый очаг в школе с шестью заболевшими и еще один очаг на работе с шестью инфицированными.

Всего под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находятся 1272 человека, из которых больны 234.