ГРАФИК: В Эстонии коронавирус диагностирован еще у 36 человек(75)
За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 1761 тест на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 36 проб дали положительный результат.
За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 1761 тест на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 36 проб дали положительный результат.
Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов было диагностировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 17 человек. В Ида-Вирумаа и в Тартумаа добавилось по пять новых случаев. В Пярнумаа и Вырумаа было зарегистрировано по одному новому случаю. В семи коронапозитивных случаях место жительство больных в регистре народонаселения не указано. Как правило, в таких случаях речь идет об иностранцах.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 35,74.
Из новых случаев в Ида-Вирумаа один связан с заражением от членов семьи, в одном случае заражение произошло в рабочем коллективе, в одном случае — в школе в двух случаях — через знакомых. Всего в Идаском регионе наблюдается семь активных очагов: с очагом в школе Кохтла-Ярве связано 11, со вспышкой в кругу семьи и знакомых в Кохтла-Ярве — восемь человек. С очагом в школе в Йыхви связано девять, с очагом в Йыхвиском центре по уходу — 19 заболевших. Очаг в Силламяэской школе затронул 35 человек, а т. н. вспышка в увеселительном заведении насчитывает 10 случаев в Кохтла-Ярве и Силламяэ. Очаг на рабочем месте в Нарве коснулся семи человек.
Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся 938 человек, из которых заболели 160.
В Таллинне было диагностировано 14 новых случаев заражения. В пяти случаях, зафиксированных в Харьюмаа, речь идет о заражении в рабочем коллективе. В четырех случаях болезнь была завезена из Англии, Франции, Афганистана и Индии. Обстоятельства остальных случаев устанавливаются. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с шестью очагами: вспышка на первом рабочем месте затронула 39 человек, на втором рабочем месте — восемь, на третьем рабочем месте — семь человек. В семейном очаге насчитывается пять человек. По состоянию на сегодня шнее утро добавился новый очаг в школе с шестью заболевшими и еще один очаг на работе с шестью инфицированными.
Всего под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находятся 1272 человека, из которых больны 234.
Три новых случая в Тартумаа связаны с тесными контактами с носителями вируса, обстоятельства еще двух случаев пока выясняются. Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с коронавирусом находятся 563 человека, из них 56 больны. Лыунаское региональное отделение работает с двумя очагами — вспышка на рабочем месте в Выру, охватившей 24 человека, и вспышка на рабочем месте в Йыгевамаа, где заразились 18 человек.
Обстоятельства случаев, зарегистрированных в Пярнумаа и на Сааремаа, еще выясняются. Ляэнеское региональное отделение Департамента здоровья наблюдает 62 человек, 17 из которых больны.
Два пациента находятся на искусственной вентиляции легких
По состоянию на утро 17 октября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 30 человек, два пациента находятся на искусственной вентиляции легких. Четыре человека были выписаны домой, два человека были переведены из коронавирусного отделения в отделение, не связанное с COVID 19, и один человек был переведен из Ида-Вируской центральной больницы перевели в другую больницу. Было открыто две новых истории болезни с COVID-19. Смертельных случаев не зафиксировано, всего в Эстонии умерло 68 человек, заразившихся коронавирусом.
На сегодняшний день в больницах завершено 513 случаев заболевания COVID-19 у 499 человек.
По состоянию на 17 октября выздоровели 3198 человек. Из них истории болезни 2402 человек (75,1%) завершены, у 796 человек (24,9%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
Всего в Эстонии сделано более 241 000 первичных тестов, из них 4052 теста, т. е. 1,67 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2. С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Департамент здоровья: жители Эстонии — молодцы, установленные ограничения сработали
Мы молодцы, но не будем терять бдительности. Установленные ограничения сработали и распространение заболевания стабильное. Ближайшие недели покажут, останется ли число зараженных на прежнем уровне, начнет падать или снова расти. Совместными усилиями мы можем предотвратить распространение вируса и вернуться к нормальной жизни.
Школьные каникулы могут стать решающим поворотным моментом в распространении вируса. Действуя с заботой об остальных, мы все можем избежать заражения. Во время школьных каникул отдыхайте в Эстонии. Информацию о возможностях проведения досуга можно получить, например, в ближайшем молодежном центре. Местные центры молодежной работы традиционно предлагают множество интересных мероприятий во время каникул, а также учитывают необходимость обеспечения безопасности участников. Многие мероприятия и занятия проводятся на свежем воздухе.
С понедельника в случае отрицательного результата теста на коронавирус можно приезжать в Эстонию из стран Балтии и Финляндии без необходимости соблюдать самоизоляцию. Сообщения: Эстония рассчитывает на восстановление свободного передвижения между странами Балтии и Финляндией, поскольку эпидемиологическая ситуация в связи с COVID-19 примерно одинаковая во всем регионе и единое пространство передвижения позволяет сохранять здесь по возможности обычную жизнь. При этом продолжает оставаться в силе рекомендация путешествовать только в с лучае крайней необходимости, что особенно актуально в связи с начинающимися каникулами.
Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 157 690 раза, 102 человек сообщили через приложение о своем заболевании.
Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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